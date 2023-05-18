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Пожилые испанцы смогут смотреть кино со скидкой

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 01:20
Пожилые испанцы смогут смотреть кино со скидкой
Фото: Getty Images

Испанский премьер-министр Педро Санчес объявил, что людям старше 65 лет позволят посещать кинотеатры по вторникам всего за два евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Как объявил премьер Испании, новая инициатива позволит "превратить культуру в государственную политику", а страну – "в большой аудиовизуальный центр".

Для оплаты льготных билетов в кино для испанцев пожилого возраста правительство страны предоставит 10 миллионов евро крупнейшими сетями кинотеатров.

Испанские власти считают, что проект потенциально принесет пользу 9,5 миллионам пожилых людей, поощряя их бороться с сидячим образом жизни, особенно после лет пандемии COVID-19.

Хотя предварительно планируется, что льготные билеты для испанцев в возрасте от 65 лет будут действовать по вторникам, не исключено, что этот день будет меняться: в некоторых испанских городах кинотеатры работают только в выходные.

Напомним, социалистическое правительство Испании с прошлого года ввело схему молодежных "культурных ваучеров", в рамках которой 18-летние граждане получают 400 евро на книги, записи, фестивали, спектакли, выставки и фильмы.

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С февраля "культурные ваучеры" стали распространяться и на корриды.

Темы: Испания
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