В Росії хочуть запровадити збір з відвідувачів ресторанів на війну в Україні

До російської Держдуми внесли законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки війни в Україні.

Джерело: "Радіо Своода"

Деталі: Ініціатори поправок пропонують встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів.

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Передбачається, що збирати кошти та перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади. Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.

Освоюватиме кошти фонд "Защитники Отечества", який очолює дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивільєва. Її називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.