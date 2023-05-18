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В Росії хочуть запровадити збір з відвідувачів ресторанів на війну в Україні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 02:06
В Росії хочуть запровадити збір з відвідувачів ресторанів на війну в Україні
Фото: "РИА "Новости"

До російської Держдуми внесли законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки війни в Україні.

Джерело: "Радіо Своода"

Деталі: Ініціатори поправок пропонують встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів.

Передбачається, що збирати кошти та перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади. Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.

Освоюватиме кошти фонд "Защитники Отечества", який очолює дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивільєва. Її називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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