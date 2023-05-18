В Росії хочуть запровадити збір з відвідувачів ресторанів на війну в Україні
Четвер, 18 травня 2023, 02:06
До російської Держдуми внесли законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки війни в Україні.
Джерело: "Радіо Своода"
Деталі: Ініціатори поправок пропонують встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів.
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Передбачається, що збирати кошти та перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади. Російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.
Освоюватиме кошти фонд "Защитники Отечества", який очолює дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивільєва. Її називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.