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В России хотят ввести сбор с посетителей ресторанов на войну в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 02:06
В России хотят ввести сбор с посетителей ресторанов на войну в Украине
Фото: "РИА "Новости"

В российскую Госдуму внесли законопроект о введении обязательных сборов с посетителей ресторанов, клубов и баров для финансовой поддержки войны в Украине.

Источник: "Радио Своода"

Детали: Инициаторы поправок предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов.

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Предполагается, что собирать средства и перечислять их в бюджет будут юридические лица или предприниматели, которым принадлежат заведения. Российские парламентарии убеждены, что сбор средств не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей.

Осваивать средства будет фонд "Защитники Отечества", который возглавляет жена губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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