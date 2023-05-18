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США не дозволяють українським пілотам навчатися на F-16 в Європі – NYT

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 09:01
США не дозволяють українським пілотам навчатися на F-16 в Європі – NYT
Винищувач F-16. Фото Getty Images

Сполучені Штати не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі, попри готовність кількох країн провести такі тренування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного українського чиновника.

Він зазначив, що без дозволу США українських пілотів можуть лише ознайомити з технічною мовою і провести тактичні уроки. Пробні польоти на F-16 неможливі.

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За даними видання, адміністрація Байдена, яка повинна схвалити передачу будь-яких літаків американського виробництва, як і раніше не впевнена, що Україні потрібні дорогі винищувачі.

Високопоставлений чиновник із США заявив, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України. Замість цього адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь.

Водночас він не виключив, що адміністрація Байдена може дозволити європейським країнам передати свої F-16 Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої "коаліції винищувачів".

Водночас 17 травня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Теми: СШАУкраїнаЄвропавинищувачі
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