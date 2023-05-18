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США не разрешают украинским пилотам обучаться на F-16 в Европе - NYT

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 09:01
США не разрешают украинским пилотам обучаться на F-16 в Европе - NYT
Истребитель F-16. Фото Getty Images

Соединенные Штаты не разрешают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Он отметил, что без разрешения США украинских пилотов могут только ознакомить с техническим языком и провести тактические уроки. Пробные полеты на F-16 невозможны.

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По данным издания, администрация Байдена, которая должна одобрить передачу любых самолетов американского производства, по-прежнему не уверена, что Украине нужны дорогостоящие истребители.

Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины. Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений.

В то же время он не исключил, что администрация Байдена может разрешить европейским странам передать свои F-16 Украине.

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Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.

Темы: СШАУкраинаЕвропаистребители
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