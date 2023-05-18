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У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 09:22
У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів
Фото з місця події з Telegram Крым 24

Уранці 18 травня прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колій зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів призупинено.

Джерело: російські Telegram-канали Baza, Mash, 112, так званий радник "глави Криму" Олег Крючков у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Крючкова: "Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь − Севастополь. Пасажири на ці станції будуть доставлятися автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково".

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Деталі: За даними Бази, підрив залізничного полотна стався недалеко від Бахчисарая о 8:20 ранку. Внаслідок події з колій зійшли 5 вагонів із зерном.

Telegram-канал 112 пише, що зійшли 8 вагонів − 5 із них перекинулися.

 

Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистеньке, поруч із Сімферополем. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками − близько 15 м, глибина близько 2 м.

ВІДЕО ДНЯ

Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах.

Теми: Кримзалізницявибух
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