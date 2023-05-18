Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 09:22
У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів
Фото з місця події з Telegram Крым 24

Уранці 18 травня прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колій зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів призупинено.

Джерело: російські Telegram-канали Baza, Mash, 112, так званий радник "глави Криму" Олег Крючков у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Крючкова: "Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь − Севастополь. Пасажири на ці станції будуть доставлятися автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково".

Деталі: За даними Бази, підрив залізничного полотна стався недалеко від Бахчисарая о 8:20 ранку. Внаслідок події з колій зійшли 5 вагонів із зерном.

Telegram-канал 112 пише, що зійшли 8 вагонів − 5 із них перекинулися.

 

Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистеньке, поруч із Сімферополем. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками − близько 15 м, глибина близько 2 м.

Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах.

Теми: Кримзалізницявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
Крим
В ГУР відреагували на вибух залізниці в Криму: колії стомилися
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
В окупованому Криму скасували останній дзвоник майже для всіх школярів
Останні новини
07:24
Українські захисники знищили ворожий вертоліт Ка-52
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
Усі новини...
Реклама: