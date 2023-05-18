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Нейтралітету недостатньо для захисту Молдови – глава МЗС

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 10:25

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску вважає вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та називає недостатнім визначеного Конституцією нейтралітету для захисту Молдови.

Про це Попеску розповів в інтерв’ю NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про вигоду від потенційного членства Молдови у НАТО, Попеску вказав, що встановленого у Конституції нейтралітету недостатньо для захисту держави.

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"Конституція молдови була схвалена у 1994 році. Можна констатувати, що заява про нейтралітет країни, яка вписана до Конституції, недостатня для забезпечення безпеки нашої держави. І що насправді, окрім Конституції, дуже важливо, щоб Молдова мала друзів", – сказав Попеску.

Він наголосив, що найнебезпечніше у геополітиці для невеликої держави "бути самотньою". "Для нас важливо не бути самотніми у проблематичному регіоні", – сказав Попеску.

У цьому контексті він назвав вступ країни до ЄС фактором безпеки Молдови. 

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"Це дуже важливий елемент нашого вступу до Євросоюзу. Це дозволяє нам дивитися в майбутнє з більшою впевненістю, розуміти, що Республіка Молдова не одна по всьому спектру проблем", – сказав глава дипломатії Молдови.

"Ви знаєте, що у нас дуже добрі стосунки з Румунією. І президент Румунії Клаус Йоханніс кілька разів говорив про те, що незалежно від того, що відбуватиметься в регіоні, Румунія не залишить Молдову на самоті.

Ми працюємо і з європейськими партнерами, і з Україною, зі Сполученими Штатами, і з Японією, з Канадою, з усіма тими, хто хоче, щоб у Молдові продовжувалися реформи, щоб ми й надалі забезпечували мир та стабільність", – доав Попеску.

Як відомо, Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. У грудні представник Молдови вперше взяв участь у міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті.

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане раніше заявив, що у НАТО готові піти у взаєминах з Кишиневом настільки далеко, "наскільки Молдова готова".

Наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Детальніше на тему можливої відмови Молдови від нейтрального статусу читайте у статті: Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО.

Теми: МолдоваНАТО
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