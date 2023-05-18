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Нейтралитета недостаточно для защиты Молдовы – глава МИД

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 10:25

Глава МИД Молдовы Нику Попеску считает вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и называет недостаточным определенный конституцией нейтралитет для защиты Молдовы.

Об этом Попеску рассказал в интервью NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о выгоде от потенциального членства Молдовы в НАТО, Попеску указал, что установленного в конституции нейтралитета недостаточно для защиты государства.

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"Конституция Молдовы была принята в 1994 году. Можно констатировать, что заявления о нейтралитете страны, которое вписано в конституцию, недостаточно для обеспечения безопасности нашего государства. И что на самом деле, кроме конституции, очень важно, чтобы у Молдовы были друзья", – сказал Попеску.

Он отметил, что самое опасное в геополитике для небольшого государства – "быть одинокими". "Для нас важно не быть одинокими в проблематичном регионе", – сказал Попеску.

В этом контексте он назвал вступление страны в ЕС фактором безопасности Молдовы.

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"Это очень важный элемент нашего вступления в Евросоюз. Это позволяет нам смотреть в будущее с большей уверенностью, понимать, что Республика Молдова не одна по всему спектру проблем", – сказал глава дипломатии Молдовы.

"Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения с Румынией. И президент Румынии Клаус Йоханнис несколько раз говорил о том, что независимо от того, что будет происходить в регионе, Румыния не оставит Молдову в одиночестве.

Мы работаем и с европейскими партнерами, и с Украиной, с Соединенными Штатами, и с Японией, с Канадой, со всеми теми, кто хочет, чтобы в Молдове продолжались реформы, чтобы мы и в дальнейшем обеспечивали мир и стабильность", – добавил Попеску.

Как известно, Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. В декабре представитель Молдовы впервые принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте.

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что в НАТО готовы пойти во взаимоотношениях с Кишиневом настолько далеко, "насколько Молдова готова".

Сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления республики в НАТО на референдуме.

Подробнее на тему возможного отказа Молдовы от нейтрального статуса читайте в статье: Конец нейтралитета Молдовы: что стоит за словами Санду о вступлении в НАТО.

Темы: МолдоваНАТО
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