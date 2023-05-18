Німеччина готова допомагати Україні з початком переговорів про вступ в ЄС – посол

Німецькі політики планують надавати Україні підтримку в підготовці до початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це в інтерв’ю ZN.ua розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє "Європейська правда".

Він пояснив, що в питанні членства України в ЄС Німеччина виходить із власної зацікавленості.

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За словами Макеєва, він намагається "переконувати, що німці не повинні ставитися до розширення ЄС як до чогось дуже обтяжливого".

Дипломат сказав, що тепер представники Берліна стали звертатися до української сторони з пропозиціями допомоги у виконанні певних пунктів рекомендацій. Вони готові збиратися з партнерами, щоб спрямувати Київ у питанні реформ.

"Більше того, ми зараз із німцями домовилися, і вони будуть надавати системну допомогу нашим урядовцям у підготовці переговорного процесу, розповідати про те, як вести переговори. Це величезна частина роботи, що затягнеться на роки. Тобто ось така допомога — "як вести переговори для вступу в ЄС" — абсолютно системна і предметна, теж німцями буде надаватися, оскільки все більше і більше їх виходять із власної зацікавленості в цьому", – зазначив Макеєв.

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Він додав, що влада ФРН дуже позитивно ставиться до майбутнього України в Європейському Союзі та продовжує спостерігати за прогресом у виконанні відповідних критеріїв Єврокомісії.

Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.

На цьому тлі початок переговорів про вступ до ЄС у 2023 році видається цілком реальним завданням. Деталі читайте у статті: "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.