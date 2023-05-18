Німеччина готова допомагати Україні з початком переговорів про вступ в ЄС – посол

Німецькі політики планують надавати Україні підтримку в підготовці до початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це в інтерв’ю ZN.ua розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє "Європейська правда".

Він пояснив, що в питанні членства України в ЄС Німеччина виходить із власної зацікавленості.

За словами Макеєва, він намагається "переконувати, що німці не повинні ставитися до розширення ЄС як до чогось дуже обтяжливого".

Дипломат сказав, що тепер представники Берліна стали звертатися до української сторони з пропозиціями допомоги у виконанні певних пунктів рекомендацій. Вони готові збиратися з партнерами, щоб спрямувати Київ у питанні реформ.

"Більше того, ми зараз із німцями домовилися, і вони будуть надавати системну допомогу нашим урядовцям у підготовці переговорного процесу, розповідати про те, як вести переговори. Це величезна частина роботи, що затягнеться на роки. Тобто ось така допомога — "як вести переговори для вступу в ЄС" — абсолютно системна і предметна, теж німцями буде надаватися, оскільки все більше і більше їх виходять із власної зацікавленості в цьому", – зазначив Макеєв.

Він додав, що влада ФРН дуже позитивно ставиться до майбутнього України в Європейському Союзі та продовжує спостерігати за прогресом у виконанні відповідних критеріїв Єврокомісії.

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Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.

На цьому тлі початок переговорів про вступ до ЄС у 2023 році видається цілком реальним завданням. Деталі читайте у статті: "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.