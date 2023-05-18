Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия готова помогать Украине с началом переговоров о вступлении в ЕС – посол

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 10:52

Немецкие политики планируют оказывать Украине поддержку в подготовке к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом в интервью ZN.ua рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает "Европейская правда".

Он пояснил, что в вопросе членства Украины в ЕС Германия исходит из собственной заинтересованности.

По словам Макеева, он пытается "убеждать, что немцы не должны относиться к расширению ЕС как к чему-то очень обременительному".

Дипломат сказал, что теперь представители Берлина стали обращаться к украинской стороне с предложениями помощи в выполнении определенных пунктов рекомендаций. Они готовы собираться с партнерами, чтобы направить Киев в вопросе реформ.

"Более того, мы сейчас с немцами договорились, и они будут оказывать системную помощь нашим чиновникам в подготовке переговорного процесса, рассказывать о том, как вести переговоры. Это огромная часть работы, которая затянется на годы. То есть вот такая помощь – "как вести переговоры для вступления в ЕС" – абсолютно системная и предметная, тоже немцами будет предоставляться, поскольку все больше и больше их исходят из собственной заинтересованности в этом", – отметил Макеев.

Он добавил, что власти ФРГ очень положительно относятся к будущему Украины в Европейском Союзе и продолжают наблюдать за прогрессом в выполнении соответствующих критериев Еврокомиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку относительно прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.

На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году представляется вполне реальной задачей. Детали читайте в статье: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: ГерманияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Германия
Жена Шредера потеряла работу после празднования 9 мая в посольстве РФ
Пентагон: 31 танк Abrams уже в Германии, в ближайшее время начнутся учения украинцев
Зеленский о своих зарубежных визитах: Возвращаемся с новыми оборонными пакетами  
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: