Германия готова помогать Украине с началом переговоров о вступлении в ЕС – посол

Немецкие политики планируют оказывать Украине поддержку в подготовке к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом в интервью ZN.ua рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает "Европейская правда".

Он пояснил, что в вопросе членства Украины в ЕС Германия исходит из собственной заинтересованности.

По словам Макеева, он пытается "убеждать, что немцы не должны относиться к расширению ЕС как к чему-то очень обременительному".

Дипломат сказал, что теперь представители Берлина стали обращаться к украинской стороне с предложениями помощи в выполнении определенных пунктов рекомендаций. Они готовы собираться с партнерами, чтобы направить Киев в вопросе реформ.

"Более того, мы сейчас с немцами договорились, и они будут оказывать системную помощь нашим чиновникам в подготовке переговорного процесса, рассказывать о том, как вести переговоры. Это огромная часть работы, которая затянется на годы. То есть вот такая помощь – "как вести переговоры для вступления в ЕС" – абсолютно системная и предметная, тоже немцами будет предоставляться, поскольку все больше и больше их исходят из собственной заинтересованности в этом", – отметил Макеев.

Он добавил, что власти ФРГ очень положительно относятся к будущему Украины в Европейском Союзе и продолжают наблюдать за прогрессом в выполнении соответствующих критериев Еврокомиссии.

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Как известно, Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку относительно прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.

На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году представляется вполне реальной задачей. Детали читайте в статье: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.