Агент РФ за кермом таксі: експосадовець податкової міліції шпигував за позиціями ЗСУ

Правоохоронці викрили мешканця Запоріжжя, який збирав для ворога інформацію про підрозділи ЗСУ та критичну інфраструктуру.

Джерело: пресслужби СБУ і Запорізької обласної прокуратури

Деталі: Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

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На початку березня 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону, зазначають у спецслужбі.

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Підробляючи таксистом, чоловік мав можливість вільно пересуватись територією Запоріжжя та на фото або відео (за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона) фіксувати місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ.

За кожне виконане завдання йому "гарантували" грошову "винагороду" у розмірі від 2 до 5 тисяч гривень. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники". Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.