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Агент РФ за рулем такси: экс-служащий налоговой милиции шпионил за позициями ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 мая 2023, 11:57
Агент РФ за рулем такси: экс-служащий налоговой милиции шпионил за позициями ВСУ
фото СБУ

Правоохранители разоблачили жителя Запорожья, который собирал для врага информацию о подразделениях ВСУ и критической инфраструктуре.

Источник: пресс-службы СБУ и Запорожской областной прокуратуры

Детали: Злоумышленником оказался бывший служащий налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.

В начале марта 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона, отмечают в спецслужбе.

Больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении.

Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.

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Подрабатывая таксистом, мужчина имел возможность свободно передвигаться по территории Запорожья и на фото или видео (с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона) фиксировать места базирования и перемещения подразделений ВСУ.

За каждое выполненное задание ему "гарантировали" денежное "вознаграждение" в размере от 2 до 5 тысяч гривен. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карточку своего сына.

Также российская спецслужба обещала предателю руководящую "должность" в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.

 

По данным следствия, в поле зрения ФСБ он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Дальнейшая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Темы: ЗапорожьегосизменаСБУ
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