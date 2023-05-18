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Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України – Reuters

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 12:22
Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України – Reuters
GETTY IMAGES

Мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн "Групи семи" (G7) цього тижня у Японії.

Про це агентству Reuters повідомив офіційний представник ЄС, ознайомлений з обговореннями. 

"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня" – заявило агентство з посиланням на джерело. 

Лідери G7 зустрінуться 19-21 травня в японському місті Хіросіма.

На саміті країни G7 також будуть обговорювати питання використання заморожених російських активів.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський запропонував провести саміт щодо його мирного плану в одній з європейських столиць.

За даними ЗМІ, у ЄС пропонують проводити цей саміт у Копенгагені перед самітом НАТО в липні.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів.

"Європейська правда"

Теми: G7війнаРосіяУкраїна
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