Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине – Reuters

Мирный саммит по Украине станет темой обсуждения лидеров стран "Группы семи" (G7) на этой неделе в Японии.

Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.

"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе", – заявило агентство со ссылкой на источник.

Лидеры G7 встретятся 19-21 мая в японском городе Хиросима.

На саммите страны G7 также будут обсуждать вопрос использования замороженных российских активов.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский предложил провести саммит по его мирному плану в одной из европейских столиц.

По данным СМИ, в ЕС предлагают проводить этот саммит в Копенгагене перед саммитом НАТО в июле.

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Как известно, президент Украины в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план из 10 пунктов.

"Европейская правда"