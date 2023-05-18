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Байден прилетів до Японії на G7

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 12:37
Байден прилетів до Японії на G7
Джо Байден. Фото з Facebook Байдена

Літак президента США Джо Байдена приземлився на американській авіабазі в японському місті Івакуні в префектурі Ямагуті 18 травня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що з Ямагуті Байден вирушить до сусідньої префектури Хіросіма, де відбудеться саміт G7.

Зазначається, що перед самітом американський лідер проведе двосторонні переговори з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Радник президента США Джейк Салліван раніше повідомляв, що на зустрічі лідери обговорять, зокрема, співпрацю у військовій, економічній та енергетичній сферах.

Саміт G7 відбудеться 19-21 травня в Хіросімі.

Теми: G7БайденЯпонія
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