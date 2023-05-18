Байден прилетел в Японию на G7
Четверг, 18 мая 2023, 12:37
Самолет президента США Джо Байдена приземлился на американской авиабазе в японском городе Ивакуни в префектуре Ямагути 18 мая.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ
Детали: Сообщается, что из Ямагути Байден отправится в соседнюю префектуру Хиросима, где состоится саммит G7.
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Отмечается, что перед саммитом американский лидер проведет двусторонние переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой.
Советник президента США Джейк Салливан ранее сообщал, что на встрече лидеры обсудят, в частности, сотрудничество в военной, экономической и энергетической сферах.
Саммит G7 состоится 19-21 мая в Хиросиме.
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