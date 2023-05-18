Союзники побоюються за підтримку України через наближення виборів у США – ЗМІ

Західні союзники України турбуються з приводу того, що масштаби допомоги Україні наближаються до піку, а наступного року можливі проблеми через вибори у Сполучених Штатах.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише "Європейська правда".

Європейські топ-посадовці нібито серйозно стурбовані тим, як надалі США зможе допомагати Україні, з огляду на складну передвиборчу кампанію – оскільки саме Вашингтон був ключовим постачальником військової допомоги. У той же час, в адміністрації Байдена зазначають, що США досі демонстрували широку двопартійну підтримку у питанні допомоги Україні та сумніватися щодо подальшої підтримки не варто.

Посадовці США кажуть, що на наступні п’ять місяців необхідні кошти для підтримки України вже забезпечені.

Європейські союзники все більше сумніваються, чи зможуть США надалі надавати допомогу на рівні пакета на 48 млрд доларів, який схвалили у 2022 рокці, особливо з огляду на те, що потрібне буде затвердження Конгресу і майбутні вибори однозначно вплинуть на цей процес.

Один із європейських співрозмовників додав, що допомогу у таких масштабах, як зараз, "не вийде підтримувати вічно" – максимум два роки, але не більше.

Щодо намірів адміністрації Байдена продовжувати підтримку України сумнівів немає, проте його ключовим суперником на виборах, схоже, стане Дональд Трамп – який ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України, хоче, аби Європа робила більший внесок, а також заявив, що вважає необхідними переговори між очільником Кремля та Києвом для швидкого закінчення війни.

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"Те, що говорить Дональд Трамп, має дуже значний вплив на те, наскільки складно все буде у Конгресі… Його позиція щодо фінансування для України дуже вплине на те, що буде відбуватися, коли треба буде знову затвердити підтримку", – каже сенатор-демократ Кріс Мерфі, який входить до сенатського Комітету із закордонних справ.

Союзники, які регулярно контактують із Вашингтоном щодо підтримки України, стверджують, що там вважають наступні 5 місяців критично важливими для визначення того, як закінчиться війна, та навіть останнім реальним шансом для України змінити ситуацію на полі бою. Аби американські платники податків не мали запитань, для адміністрації Байдена дуже важливо продемонструвати, що велетенська допомога для України дала значні результати.

Деякі співрозмовники вбачають велике значення у тому, як пройдуть Генасамблея ООН та саміт G20 у вересні, та що там на обидві сторони можуть почати тиснути щодо переговорів.

"Якщо наблизиться вересень і Україна на той час не буде мати значних здобутків, міжнародний тиск на Захід з приводу того, щоб посадити їх (Росію та Україну) за стіл переговорів стане велетенським. Те саме стосується Росії, якщо український контрнаступ закінчиться для них кепсько", – коментує один з посадовців на умовах анонімності.

Водночас, серед західних посадовців значні надії з приводу того, що контрнаступ ЗСУ, з безпрецедентною військовою підтримкою від союзників, принесе суттєві здобутки і це змусить Путіна йти на якісь переговори про мир.

Американські військові передбачають, що цьогоріч Україна не зможе реалізувати свій "план-максимум" на полі бою, навіть якщо контрнаступ буде успішним. Українські та європейські співрозмовники у приватному спілкуванні нібито поділяють цю думку.

Нагадаємо, 25 квітня чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.