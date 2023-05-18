Союзники опасаются за поддержку Украины из-за приближения выборов в США – СМИ

Западные союзники Украины беспокоятся по поводу того, что масштабы помощи Украине приближаются к пику, а в следующем году возможны проблемы из-за выборов в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в материале Financial Times, пишет "Европейская правда".

Европейские топ-чиновники якобы серьезно обеспокоены тем, как в дальнейшем США сможет помогать Украине, учитывая сложную предвыборную кампанию – поскольку именно Вашингтон был ключевым поставщиком военной помощи. В то же время в администрации Байдена отмечают, что США до сих пор демонстрировали широкую двухпартийную поддержку в вопросе помощи Украине и сомневаться в дальнейшей поддержке не стоит.

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Чиновники США говорят, что на следующие пять месяцев необходимые средства для поддержки Украины уже обеспечены.

Европейские союзники все больше сомневаются, смогут ли США в дальнейшем оказывать помощь на уровне пакета на 48 млрд долларов, который одобрили в 2022 году, особенно учитывая то, что нужно будет утверждение Конгресса и предстоящие выборы однозначно повлияют на этот процесс.

Один из европейских собеседников добавил, что помощь в таких масштабах, как сейчас, "не получится поддерживать вечно" – максимум два года, но не более.

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Относительно намерений администрации Байдена продолжать поддержку Украины сомнений нет, однако его ключевым соперником на выборах, похоже, станет Дональд Трамп – который уклонился от ответа, хочет ли победы Украины, хочет, чтобы Европа делала больший вклад, а также заявил, что считает необходимыми переговоры между главой Кремля и Киевом для быстрого окончания войны.

"То, что говорит Дональд Трамп, имеет очень значительное влияние на то, насколько сложно все будет в Конгрессе... Его позиция по финансированию для Украины очень повлияет на то, что будет происходить, когда надо будет снова утвердить поддержку", – говорит сенатор-демократ Крис Мерфи, который входит в сенатский Комитет по иностранным делам.

Союзники, которые регулярно контактируют с Вашингтоном по поддержке Украины, утверждают, что там считают следующие пять месяцев критически важными для определения того, как закончится война, и даже последним реальным шансом для Украины изменить ситуацию на поле боя. Чтобы американские налогоплательщики не имели вопросов, для администрации Байдена очень важно продемонстрировать, что огромная помощь для Украины дала значительные результаты.

Некоторые собеседники видят большое значение в том, как пройдут Генассамблея ООН и саммит G20 в сентябре, и что там на обе стороны могут начать давить относительно переговоров.

"Если приблизится сентябрь и Украина к тому времени не будет иметь значительных достижений, международное давление на Запад по поводу того, чтобы посадить их (Россию и Украину) за стол переговоров, станет огромным. То же касается России, если украинское контрнаступление закончится для них плохо", – комментирует один из чиновников на условиях анонимности.

В то же время среди западных чиновников значительные надежды по поводу того, что контрнаступление ВСУ, с беспрецедентной военной поддержкой от союзников, принесет существенные достижения и это заставит Путина идти на какие-то переговоры о мире.

Американские военные предполагают, что в этом году Украина не сможет реализовать свой "план-максимум" на поле боя, даже если контрнаступление будет успешным. Украинские и европейские собеседники в частном общении якобы разделяют это мнение.

Напомним, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.