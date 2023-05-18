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Понад тисячу росіян втекли від мобілізації до Фінляндії

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 13:38

Понад тисячу громадян Росії втекли до Фінляндії від мобілізації і тепер країна чекає на вказівки ЄС щодо того, що з ними робити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Фінляндія чекає на позицію Європейського Союзу щодо долі росіян, які втекли від мобілізації, перш ніж ухвалювати рішення про надання їм притулку. 

За даними Імміграційної служби Фінляндії, загалом 1 109 громадян Росії попросили притулок у Фінляндії, щоб уникнути мобілізації в російську армію.

Наразі немає жодних прогнозів щодо того, коли ЄС завершить підготовку своїх рекомендацій з цього питання.

У січні у Фінляндії призупинили розгляд клопотань про притулок росіян, які втекли від мобілізації.

У той самий час суд у Хорватії у квітні відмовив у статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту п'ятьом уродженцям Чечні, які заявили, що втекли від відправки на фронт в Україні.

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Теми: мобілізаціяФінляндія
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