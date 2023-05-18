Глава місії України при НАТО: не потрібно покладати усі надії на єдиний контрнаступ

Україна зараз надсилає західним союзникам сигнали із закликом не мати завищених очікувань з приводу контрнаступу України і не вважати його чимось вирішальним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю LRT сказала глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

"Ми зараз кажемо міжнародним партнерам: проявіть терпіння, не тисніть надто сильно. Зараз важливіше подумати, що ще можна зробити для того, щоби цей контрнаступ був успішним", – зазначає вона.

Галібаренко зазначила, що, безперечно, будь-який контрнаступ ставить за мету якомога більші результати, проте важливо не покладати усі надії на одну-єдину операцію та не роздувати її значущість.

"Це складна ситуація. Один контрнаступ не може визначити хід усієї війни. Може знадобитися і кілька контрнаступів – ми не розкриваємо цього. Цей контрнаступ буде важливим, але давайте не будемо надмірно на ньому фокусуватися, навіть якщо обсяг звільнених територій буде не дуже вражаючим", – зауважила Наталія Галібаренко, додавши, що спроможність України продовжувати контрнаступальні операції залежить від міжнародної підтримки.

Вона додала, що наразі не бачить ніяких передумов для мирних переговорів з Росією.

"Путін давно дав зрозуміти, яка його переговорна позиція щодо України. Вони хочуть нас знищити, а ми хочемо жити, тож не бачу тут багато простору для маневрів. І знов таки, з огляду на те, що рано чи пізно ця війна буде оголошена завершеною за столом переговорів, ми вважаємо, що ці переговори мають відбуватися на умовах України.

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Тож ми наполегливо робимо усе, що можемо, і намагаємося звільнити якомога більше територій. Це посилить нашу переговорну позицію. Як зазначав президент України, наша мета – звільнення усіх окупованих територій, і питання територіальної цілісності не може бути предметом якихось компромісів з РФ", – наголосила Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, раніше схожий заклик озвучували й інші ключові українські посадовці.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас також закликала не мати надмірних очікувань щодо найближчої контрнаступальної операції України.

Тим часом Financial Times з кулуарного спілкування з дипломатами повідомляє, що європейські посадовці турбуються щодо майбутньої підтримки України у зв’язку з наближенням виборів у США та вважають, що наступні місяці значною мірою стануть вирішальними для того, якою буде подальша підтримка і як завершиться війна.