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Глава місії України при НАТО: не потрібно покладати усі надії на єдиний контрнаступ

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 13:58
Глава місії України при НАТО: не потрібно покладати усі надії на єдиний контрнаступ
Наталія Галібаренко. фото nato.mfa.gov.ua

Україна зараз надсилає західним союзникам сигнали із закликом не мати завищених очікувань з приводу контрнаступу України і не вважати його чимось вирішальним. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю LRT сказала глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко. 

"Ми зараз кажемо міжнародним партнерам: проявіть терпіння, не тисніть надто сильно. Зараз важливіше подумати, що ще можна зробити для того, щоби цей контрнаступ був успішним", – зазначає вона. 

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Галібаренко зазначила, що, безперечно, будь-який контрнаступ ставить за мету якомога більші результати, проте важливо не покладати усі надії на одну-єдину операцію та не роздувати її значущість. 

"Це складна ситуація. Один контрнаступ не може визначити хід усієї війни. Може знадобитися і кілька контрнаступів – ми не розкриваємо цього. Цей контрнаступ буде важливим, але давайте не будемо надмірно на ньому фокусуватися, навіть якщо обсяг звільнених територій буде не дуже вражаючим", – зауважила Наталія Галібаренко, додавши, що спроможність України продовжувати контрнаступальні операції залежить від міжнародної підтримки. 

Вона додала, що наразі не бачить ніяких передумов для мирних переговорів з Росією. 

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"Путін давно дав зрозуміти, яка його переговорна позиція щодо України. Вони хочуть нас знищити, а ми хочемо жити, тож не бачу тут багато простору для маневрів. І знов таки, з огляду на те, що рано чи пізно ця війна буде оголошена завершеною за столом переговорів, ми вважаємо, що ці переговори мають відбуватися на умовах України.

Тож ми наполегливо робимо усе, що можемо, і намагаємося звільнити якомога більше територій. Це посилить нашу переговорну позицію. Як зазначав президент України, наша мета – звільнення усіх окупованих територій, і питання територіальної цілісності не може бути предметом якихось компромісів з РФ", – наголосила Наталія Галібаренко. 

Нагадаємо, раніше схожий заклик озвучували й інші ключові українські посадовці. 

Прем’єрка Естонії Кая Каллас також закликала не мати надмірних очікувань щодо найближчої контрнаступальної операції України. 

Тим часом Financial Times з кулуарного спілкування з дипломатами повідомляє, що європейські посадовці турбуються щодо майбутньої підтримки України у зв’язку з наближенням виборів у США та вважають, що наступні місяці значною мірою стануть вирішальними для того, якою буде подальша підтримка і як завершиться війна.

Теми: контрнаступНАТО
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