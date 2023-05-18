Глава миссии Украины при НАТО: не нужно возлагать все надежды на одно контрнаступление

Украина сейчас посылает западным союзникам сигналы с призывом не иметь завышенных ожиданий по поводу контрнаступления Украины и не считать его чем-то решающим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью LRT сказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", – отмечает она.

Галибаренко отметила, что, бесспорно, любое контрнаступление ставит целью как можно большие результаты, однако важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и не раздувать ее значимость.

"Это сложная ситуация. Одно контрнаступление не может определить ход всей войны. Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", – отметила Наталья Галибаренко, добавив, что способность Украины продолжать контрнаступательные операции зависит от международной поддержки.

Она добавила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Россией.

"Путин давно дал понять, какова его переговорная позиция по Украине. Они хотят нас уничтожить, а мы хотим жить, поэтому не вижу здесь много пространства для маневров. И опять же, учитывая то, что рано или поздно эта война будет объявлена завершенной за столом переговоров, мы считаем, что эти переговоры должны происходить на условиях Украины.

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Поэтому мы настойчиво делаем все, что можем, и стараемся освободить как можно больше территорий. Это усилит нашу переговорную позицию. Как отмечал президент Украины, наша цель – освобождение всех оккупированных территорий, и вопрос территориальной целостности не может быть предметом каких-то компромиссов с РФ", – отметила Наталья Галибаренко.

Напомним, ранее похожий призыв озвучивали и другие ключевые украинские чиновники.

Премьер Эстонии Кая Каллас также призвала не иметь чрезмерных ожиданий относительно ближайшей контрнаступательной операции Украины.

Между тем Financial Times из кулуарного общения с дипломатами сообщает, что европейские чиновники беспокоятся о будущей поддержке Украины в связи с приближением выборов в США и считают, что следующие месяцы в значительной степени станут решающими для того, какой будет дальнейшая поддержка и как завершится война.