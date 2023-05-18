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Кремль назвав замороження рахунків дипмісій Фінляндії відповіддю на недружні дії

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 14:03

Кремль заявив у четвер, що рішення заморозити банківські рахунки посольства і консульства Фінляндії в Росії є відповіддю на недружні дії.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Це не ініціативний хід з російської сторони – ми реагуємо на ту ситуацію, яку створює влада цілої низки країн колективного Заходу, у тому числі, на жаль, Фінляндія", – сказав представник Кремля. 

"Ми завжди говоримо, що недружні дії ми не можемо залишати без відповіді і не залишатимемо без відповіді", – констатував Пєсков.

МЗС Фінляндії заявило в середу, що Росія заморозила рахунки представництв країни, що місії здійснювати платежі готівкою.

Фінляндія, яка має довгий кордон з Росією, офіційно приєдналася до НАТО 4 квітня в результаті історичної зміни політики, спричиненої війною Росії проти України.

Теми: РосіяФінляндія
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