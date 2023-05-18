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Кремль назвал заморозку счетов дипмиссий Финляндии ответом на недружественные действия

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 14:03

Кремль заявил в четверг, что решение заморозить банковские счета посольства и консульства Финляндии в России является ответом на недружественные действия.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Это не инициативный ход с российской стороны – мы реагируем на ту ситуацию, которую создает власть целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к сожалению, Финляндия", – сказал представитель Кремля.

"Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", – констатировал Песков.

МИД Финляндии заявил в среду, что Россия заморозила счета представительств страны, что миссии осуществлять платежи наличными.

Финляндия, которая имеет длинную границу с Россией, официально присоединилась к НАТО 4 апреля в результате исторического изменения политики, вызванного войной России против Украины.

Темы: РосcияФинляндия
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