Джонсон називав Макрона "підлабузником Путіна", коли той їздив до Москви – експомічник

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон називав президента Франції Емманюеля Макрона "тошнотворним" та "підлабузником Путіна", коли французький президент поїхав до Москви на зустріч з лідером Кремля.

Про це заявив у своєму подкасті колишній помічник британського уряду Гуто Харрі, його розповідь наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Харрі створив подкаст про своє перебування на службі в британському уряді у період, коли він працював керівником відділу комунікацій Джонсона.

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У свіжому епізоді подкасту Харрі розповів про жорстке ставлення експрем’єра Джонсона до французького лідера у контексті російсько-української війни.

"На початку була напруженість, коли такі люди, як Емманюель Макрон з Франції, поїхали до Москви, щоб поговорити з Путіним. Я думаю, що Борис називав це в приватних розмовах "тошнотворним". І в той же час, я думаю, що Макрон відчував напругу від того, що Борис, здавалося, біг, допомагаючи Україні у військовому плані", – поділився колишній підлеглий Джонсона.

За словами Харрі, на одній із зустрічей з невеликою групою своїх помічників Джонсон почав жорстоку атаку на Макрона. При цьому Харрі уточнив, що Джонсон зазвичай не схильний дуже сердитися або використовувати особливо сильні вирази.

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"По суті, він (Джонсон. – Ред.) сказав: "Він (Макрон. – Ред.) – це слово з чотирьох літер, яке починається на "С" (йдеться про нецензурне слово. – Ред.), він дивак, він путінський підлабузник. Нам потрібно з ним розібратися", – розповів Харрі.

Згодом, зазначив експочіник колишнього прем’єра, Джонсон і Макрон налагодили стосунки.

"Я радий сказати, що через кілька тижнів вони, звісно, помирилися. Вони дуже добре ладнали. Вони навіть пішли разом випити віскі на саміті "Великої сімки", – сказав експомічник.

Варто зазначити, у квітні 2022 року Джонсон публічно висловився на захист президента Франції, якого критикували за спроби говорити з Путіним щодо припинення війни проти України. Наприклад, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував Макрона, порівнявши розмови з Путіним із "перемовнами з Гітлером".