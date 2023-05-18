Джонсон называл Макрона "подхалимом Путина", когда тот ездил в Москву – экс-помощник

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называл президента Франции Эмманюэля Макрона "тошнотворным" и "подхалимом Путина", когда французский президент поехал в Москву на встречу с лидером Кремля.

Об этом заявил в своем подкасте бывший помощник британского правительства Гуто Харри, его рассказ приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Харри создал подкаст о своем пребывании на службе в британском правительстве в период, когда он работал руководителем отдела коммуникаций Джонсона.

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В свежем эпизоде подкаста Харри рассказал о жестком отношении экс-премьера Джонсона к французскому лидеру в контексте российско-украинской войны.

"В начале была напряженность, когда такие люди, как Эмманюэль Макрон из Франции, поехали в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Я думаю, что Борис называл это в частных разговорах "тошнотворным". И в то же время, я думаю, что Макрон чувствовал напряжение от того, что Борис, казалось, бежал, помогая Украине в военном плане", – поделился бывший подчиненный Джонсона.

По словам Харри, на одной из встреч с небольшой группой своих помощников Джонсон начал жестокую атаку на Макрона. При этом Харри уточнил, что Джонсон обычно не склонен очень сердиться или использовать особо сильные выражения.

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"По сути, он (Джонсон. – Ред.) сказал: "Он (Макрон. – Ред.) – это слово из четырех букв, которое начинается на "С" (речь идет о нецензурном слове. – Ред.), он чудак, он путинский подхалим. Нам нужно с ним разобраться", – рассказал Харри.

Впоследствии, отметил экс-помощник бывшего премьера, Джонсон и Макрон наладили отношения.

"Я рад сказать, что через несколько недель они, конечно, помирились. Они очень хорошо ладили. Они даже пошли вместе выпить виски на саммите "Большой семерки", – сказал экс-помощник.

Стоит отметить, в апреле 2022 года Джонсон публично высказался в защиту президента Франции, которого критиковали за попытки говорить с Путиным о прекращении войны против Украины. Например, премьер Польши Матеуш Моравецкий остро раскритиковал Макрона, сравнив разговоры с Путиным с "переговорами с Гитлером".