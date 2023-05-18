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У французькому місті масово з'явилися плакати з "Макроном-Гітлером"

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 15:25

В Авіньйоні, що на півдні Франції, з’явилися десятки плакатів, де президент Еммануель Макрон зображений з характерними вусами нацистського диктатора Адольфа Гітлера. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда"

Провокативні плакати масово з’явилися в ніч з середи на четвер на вулицях міста Авіньйон, що у провінції Лазурний берег. 

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Щонайменш частину розмістили на рекламних стендах, схоже, без згоди компанії-власника. 

Невідомі скопіювали для плакатів малюнок протестного графіста Лекто, який вперше з’явився як мурал на бетонній стіні, також в Авіньйоні. На ньому автор домалював Макрону вуса, що додають йому схожості з Гітлером, використавши для цього цифри "49.3" – за номером конституційної поправки, яку задіяли Макрон та його уряд для схвалення непопулярної пенсійної реформи без голосування у парламенті. 

Портрет обрамлений написом "Ні, дякую", а під ним розміщений напис дрібнішим шрифтом: "Громадянська непокора стає священним обов’язком, коли держава стає неправовою або корумпованою". Другого напису на оригінальному муралі не було.

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Вранці мерія висунула вимогу до власника стендів забезпечити демонтаж плакатів. Він натомість заявив, що карикатуру розмістили свавільно, без його відома. 

"До якої межі вони готові дійти у своїх приниженнях та образах? Вже час якнайсерйозніше карати осіб, які вдаються до таких одіозних кампаній. Цілковито засуджую це і висловлюю підтримку Еммануелю Макрону", – відреагував керівник регіону Рено Мюзельє, представник партії Макрона "Відродження". 

Після появи першого муралу в Авіньйоні місцева прокуратура, наскільки відомо, веде розслідування за фактами публічної образи президента та "заклику до повстання". За перше загрожує штраф до 12 000 євро, за друге звинувачення – до 7500 євро та 2 місяців позбавлення волі. 

Теми: МакронФранціяпропаганда
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