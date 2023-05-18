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У французькому місті масово з'явилися плакати з "Макроном-Гітлером"

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 15:25

В Авіньйоні, що на півдні Франції, з’явилися десятки плакатів, де президент Еммануель Макрон зображений з характерними вусами нацистського диктатора Адольфа Гітлера. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда"

Провокативні плакати масово з’явилися в ніч з середи на четвер на вулицях міста Авіньйон, що у провінції Лазурний берег. 

 

Щонайменш частину розмістили на рекламних стендах, схоже, без згоди компанії-власника. 

Невідомі скопіювали для плакатів малюнок протестного графіста Лекто, який вперше з’явився як мурал на бетонній стіні, також в Авіньйоні. На ньому автор домалював Макрону вуса, що додають йому схожості з Гітлером, використавши для цього цифри "49.3" – за номером конституційної поправки, яку задіяли Макрон та його уряд для схвалення непопулярної пенсійної реформи без голосування у парламенті. 

Портрет обрамлений написом "Ні, дякую", а під ним розміщений напис дрібнішим шрифтом: "Громадянська непокора стає священним обов’язком, коли держава стає неправовою або корумпованою". Другого напису на оригінальному муралі не було.

Вранці мерія висунула вимогу до власника стендів забезпечити демонтаж плакатів. Він натомість заявив, що карикатуру розмістили свавільно, без його відома. 

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"До якої межі вони готові дійти у своїх приниженнях та образах? Вже час якнайсерйозніше карати осіб, які вдаються до таких одіозних кампаній. Цілковито засуджую це і висловлюю підтримку Еммануелю Макрону", – відреагував керівник регіону Рено Мюзельє, представник партії Макрона "Відродження". 

Після появи першого муралу в Авіньйоні місцева прокуратура, наскільки відомо, веде розслідування за фактами публічної образи президента та "заклику до повстання". За перше загрожує штраф до 12 000 євро, за друге звинувачення – до 7500 євро та 2 місяців позбавлення волі. 

Теми: МакронФранціяпропаганда
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