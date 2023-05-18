Во французском городе массово появились плакаты с "Макроном-Гитлером"

В Авиньоне на юге Франции появились десятки плакатов, где президент Эммануэль Макрон изображен с характерными усами нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Провокационные плакаты массово появились в ночь со среды на четверг в Авиньоне, что в провинции Лазурный берег.

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По меньшей мере часть разместили на рекламных стендах, похоже, без согласия компании-владельца.

Неизвестные скопировали для плакатов рисунок протестного графиста Лекто, который впервые появился как мурал на бетонной стене в городе Авиньон. На нем автор дорисовал Макрону усы, придающие ему сходство с Гитлером, использовав для этого цифры "49.3" – по номеру конституционной поправки, которую задействовали Макрон и его правительство для одобрения непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте.

Утром мэрия потребовала от владельца стендов обеспечить демонтаж плакатов. Он же заявил, что карикатуру разместили произвольно без его ведома.

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"До какого предела они готовы дойти в своих унижениях и оскорблениях? Уже пора серьезно наказывать лиц, которые прибегают к таким одиозным кампаниям. Полностью осуждаю это и выражаю поддержку Эммануэлю Макрону", – отреагировал глава региона Рено Мюзелье, представитель партии Макрона "Возрождение".

После появления первого мурала в Авиньоне местная прокуратура, насколько известно, ведет расследование по фактам публичного оскорбления президента и "призыва к восстанию". За первое грозит штраф до 12 000 евро, за второе обвинение – до 7500 евро и 2 месяцев лишения свободы.