Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во французском городе массово появились плакаты с "Макроном-Гитлером"

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 15:25

В Авиньоне на юге Франции появились десятки плакатов, где президент Эммануэль Макрон изображен с характерными усами нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Провокационные плакаты массово появились в ночь со среды на четверг в Авиньоне, что в провинции Лазурный берег. 

 

По меньшей мере часть разместили на рекламных стендах, похоже, без согласия компании-владельца.

Неизвестные скопировали для плакатов рисунок протестного графиста Лекто, который впервые появился как мурал на бетонной стене в городе Авиньон. На нем автор дорисовал Макрону усы, придающие ему сходство с Гитлером, использовав для этого цифры "49.3" – по номеру конституционной поправки, которую задействовали Макрон и его правительство для одобрения непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте.

Утром мэрия потребовала от владельца стендов обеспечить демонтаж плакатов. Он же заявил, что карикатуру разместили произвольно без его ведома.

"До какого предела они готовы дойти в своих унижениях и оскорблениях? Уже пора серьезно наказывать лиц, которые прибегают к таким одиозным кампаниям. Полностью осуждаю это и выражаю поддержку Эммануэлю Макрону", – отреагировал глава региона Рено Мюзелье, представитель партии Макрона "Возрождение".

ВИДЕО ДНЯ

После появления первого мурала в Авиньоне местная прокуратура, насколько известно, ведет расследование по фактам публичного оскорбления президента и "призыва к восстанию". За первое грозит штраф до 12 000 евро, за второе обвинение – до 7500 евро и 2 месяцев лишения свободы.

Темы: МакронФранцияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Макрон
Джонсон называл Макрона "подхалимом Путина", когда тот ездил в Москву – экс-помощник
Макрон на саммите Совета Европы заявил о создании реестра убытков от агрессии РФ
Макрон ответил на вопрос о передаче Украине самолетов
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: