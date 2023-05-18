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Ціни на газ у Європі вперше опустилися до показників літа 2021 року

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 18:06

Ціни на природний газ у Європі вперше за останні роки опустилися до рівня літа 2021 року.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда"

Близько 16 години 18 травня нідерландський ф'ючерсний контракт TTF, який вважають європейським еталоном, торгувався за 29,9 євро за мегават-годину, а потім піднявся до 30 євро. 

Агентство зазначає, що таких цін не було з червня 2021 року. 

Останні два місяці ціни на газ повернулися до рівня, на якому були до початку повномасштабної війни РФ проти України – близько 40 доларів за мегават-годину. 

Для порівняння, у серпні 2022 року, коли наближався опалювальний сезон і ще були серйозні побоювання щодо того, як Європа пройде зиму, газ торгувався за 300 євро за мегават-годину. 

За інформацією ЗМІ, Європа сповільнила закупівлю газу для заповнення сховищ, очікуючи подальшого зниження цін.

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Раніше Брюссель підтвердив політичну домовленість країн-членів Євросоюзу продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15% ще на один рік. 

Теми: газЄвропаціни
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