Цены на газ в Европе впервые опустились до показателей лета 2021 года

Цены на природный газ в Европе впервые за последние годы опустились до уровня лета 2021 года.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Около 16 часов 18 мая нидерландский фьючерсный контракт TTF, который считают европейским эталоном, торговался по 29,9 евро за мегаватт-час, а затем поднялся до 30 евро.

Реклама:

Агентство отмечает, что таких цен не было с июня 2021 года.

Последние два месяца цены на газ вернулись к уровню, на котором были до начала полномасштабной войны РФ против Украины – около 40 долларов за мегаватт-час.

Для сравнения, в августе 2022 года, когда приближался отопительный сезон и еще были серьезные опасения относительно того, как Европа пройдет зиму, газ торговался по 300 евро за мегаватт-час.

ВИДЕО ДНЯ

По информации СМИ, Европа замедлила закупку газа для заполнения хранилищ, ожидая дальнейшего снижения цен.

Ранее Брюссель подтвердил политическую договоренность стран-членов Евросоюза продолжить добровольное сокращение потребления газа на 15% еще на один год.