Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах

Євген КізіловЧетвер, 18 травня 2023, 18:41
Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах

Директора навчального закладу в Черкасах підозрюють в тому, що він разом зі спільниками сприяв ухиленню від призову чоловіків у віці від 21 до 31 року.

Джерело: сайт прокуратури Черкащини

Деталі: За даними слідства, директор, бухгалтер і один з викладачів закладу формально зараховували чоловіків студентами без реального навчання, що давало їм відстрочку від мобілізації. За це освітяни отримували з кожного ухилянта близько 2000 грн щомісяця.

 

Триває перевірка понад 10 випадків фіктивного зарахування на навчання осіб призовного віку.

Трьом працівникам навчального закладу повідомлено про підозру в одержання хабарів за сприяння в ухиленні від призову на військову службу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: мобілізаціякриміналЧеркасиосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
мобілізація
Понад тисячу росіян втекли від мобілізації до Фінляндії
Генштаб: На Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство РФ
На Камчатці 2 військових відправили до колонії за відмову воювати в Україні
Останні новини
07:42
Обстріли Херсонщини: росіяни вбили ще двох осіб і трьох поранили
07:24
Українські захисники знищили ворожий вертоліт Ка-52
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
Усі новини...
Реклама: