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Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах

Євген КізіловЧетвер, 18 травня 2023, 18:41
Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах

Директора навчального закладу в Черкасах підозрюють в тому, що він разом зі спільниками сприяв ухиленню від призову чоловіків у віці від 21 до 31 року.

Джерело: сайт прокуратури Черкащини

Деталі: За даними слідства, директор, бухгалтер і один з викладачів закладу формально зараховували чоловіків студентами без реального навчання, що давало їм відстрочку від мобілізації. За це освітяни отримували з кожного ухилянта близько 2000 грн щомісяця.

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Триває перевірка понад 10 випадків фіктивного зарахування на навчання осіб призовного віку.

Трьом працівникам навчального закладу повідомлено про підозру в одержання хабарів за сприяння в ухиленні від призову на військову службу.

Теми: мобілізаціякриміналЧеркасиосвіта
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