Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах

Директора учебного заведения в Черкассах подозревают в том, что он вместе с сообщниками способствовал уклонению от призыва мужчин в возрасте от 21 до 31 года.

Источник: сайт прокуратуры Черкасской области

Детали: По данным следствия, директор, бухгалтер и один из преподавателей заведения формально зачисляли мужчин студентами без реального обучения, что давало им отсрочку от мобилизации. За это педагоги получали с каждого уклониста около 2000 грн ежемесячно.

Продолжается проверка более 10 случаев фиктивного зачисления на обучение лиц призывного возраста.

Трем работникам учебного заведения сообщено о подозрении в получении взяток за содействие в уклонении от призыва на военную службу.