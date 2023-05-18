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Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах

Евгений КизиловЧетверг, 18 мая 2023, 18:41
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах

Директора учебного заведения в Черкассах подозревают в том, что он вместе с сообщниками способствовал уклонению от призыва мужчин в возрасте от 21 до 31 года.

Источник: сайт прокуратуры Черкасской области

Детали: По данным следствия, директор, бухгалтер и один из преподавателей заведения формально зачисляли мужчин студентами без реального обучения, что давало им отсрочку от мобилизации. За это педагоги получали с каждого уклониста около 2000 грн ежемесячно.

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Продолжается проверка более 10 случаев фиктивного зачисления на обучение лиц призывного возраста.

Трем работникам учебного заведения сообщено о подозрении в получении взяток за содействие в уклонении от призыва на военную службу.

Темы: мобилизациякриминалЧеркассыобразование
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