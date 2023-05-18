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Літак із Зеленським не мав супроводу винищувачів над Австрією

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 18:58

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до кількох європейських країн минулого тижня його літак супроводжували винищувачі країн, через повітряний простір яких він пролітав – винятком була Австрія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kronen Zeitung.

Для цієї поїздки український президент використав літак Airbus A319 німецьких Люфтваффе. З Риму його спочатку супроводжували два італійські винищувачі Eurofighter, але перед австрійським кордоном вони повернули назад вглиб Італії. Потім два німецькі винищувачі "взяли на себе" літак з президентом над Баварією.

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Ні італійським, ні німецьким військовим літакам не було дозволено увійти в повітряний простір Австрії, оскільки Австрія є нейтральною країною, підтвердив речник австрійських збройних сил Міхаель Бауер.

Він додав, однак, що австрійська армія "стежила" за пересуванням літака Зеленського.

Що стосується німецького Airbus, то це дійсно була машина ВПС Німеччини, але не бойова, а призначена виключно для перевезення людей. Крім того, ці літаки мають постійний дозвіл від Міністерства оборони Австрії.

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Бауер також сказав, що в принципі над Австрією можуть літати і винищувачі, але для цього потрібен спеціальний дозвіл. "Цьому ніщо не перешкоджало", – додав речник щодо прольоту Зеленського, додавши, що австрійська сторона видає такі дозволи за винятком держав, які перебувають у стані війни.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський у ніч проти 14 травня вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна.

Під час візиту Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після переговорів між главами двох держав Зеленського з військовими почестями прийняв канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії.

Теми: ЗеленськийАвстріявинищувачіпрезидент
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