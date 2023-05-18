Самолет с Зеленским не имел сопровождения истребителей над Австрией

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в несколько европейских стран на прошлой неделе его самолет сопровождали истребители стран, через воздушное пространство которых он пролетал – исключением была Австрия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kronen Zeitung.

Для этой поездки украинский президент использовал самолет Airbus A319 немецких Люфтваффе. Из Рима его сначала сопровождали два итальянских истребителя Eurofighter, но перед австрийской границей они вернулись обратно вглубь Италии. Затем два немецких истребителя "взяли на себя" самолет с президентом над Баварией.

Ни итальянским, ни немецким военным самолетам не было разрешено войти в воздушное пространство Австрии, поскольку Австрия является нейтральной страной, подтвердил представитель австрийских вооруженных сил Михаэль Бауэр.

Он добавил, однако, что австрийская армия "следила" за передвижением самолета Зеленского.

Что касается немецкого Airbus, то это действительно была машина ВВС Германии, но не боевая, а предназначенная исключительно для перевозки людей. Кроме того, эти самолеты имеют постоянное разрешение от Министерства обороны Австрии.

Бауэр также сказал, что в принципе над Австрией могут летать и истребители, но для этого нужно специальное разрешение. "Этому ничто не препятствовало", – добавил представитель относительно пролета Зеленского, добавив, что австрийская сторона выдает такие разрешения за исключением государств, находящихся в состоянии войны.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский в ночь на 14 мая впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин.

Во время визита Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями принял канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.