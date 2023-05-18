Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолет с Зеленским не имел сопровождения истребителей над Австрией

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 18:58

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в несколько европейских стран на прошлой неделе его самолет сопровождали истребители стран, через воздушное пространство которых он пролетал – исключением была Австрия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kronen Zeitung.

Для этой поездки украинский президент использовал самолет Airbus A319 немецких Люфтваффе. Из Рима его сначала сопровождали два итальянских истребителя Eurofighter, но перед австрийской границей они вернулись обратно вглубь Италии. Затем два немецких истребителя "взяли на себя" самолет с президентом над Баварией.

Реклама:

Ни итальянским, ни немецким военным самолетам не было разрешено войти в воздушное пространство Австрии, поскольку Австрия является нейтральной страной, подтвердил представитель австрийских вооруженных сил Михаэль Бауэр.

Он добавил, однако, что австрийская армия "следила" за передвижением самолета Зеленского.

Что касается немецкого Airbus, то это действительно была машина ВВС Германии, но не боевая, а предназначенная исключительно для перевозки людей. Кроме того, эти самолеты имеют постоянное разрешение от Министерства обороны Австрии.

ВИДЕО ДНЯ

Бауэр также сказал, что в принципе над Австрией могут летать и истребители, но для этого нужно специальное разрешение. "Этому ничто не препятствовало", – добавил представитель относительно пролета Зеленского, добавив, что австрийская сторона выдает такие разрешения за исключением государств, находящихся в состоянии войны.

Как сообщалось, Владимир Зеленский в ночь на 14 мая впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин.

Во время визита Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями принял канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.

Темы: ЗеленскийАвстрияистребителипрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: