Суд арештував адвоката у справі "хабаря Князєву від Жеваго"

Суд відправив під варту до 13 липня адвоката Олега Горецького у справі про хабар голові ВСУ Князєву від бізнесмена Жеваго. Горецькому дали можливість внести заставу у 80 мільйонів гривень, хоча прокурор САП просив 100 мільйонів.

Джерело: журналістка УП із зали суду

Деталі: Горецького підозрюють у сприянні отримання Всеволодом Князєвим хабаря від бізнесмена Костянтина Жеваго за винесення необхідного рішення. Підозрюваний Олег Горецький заперечує свою вину і заявляє про провокацію від агента НАБУ, яким нібито був третій фігурант справи — Кирил Горбуров.

За даними слідства, у січні 2023 року до Верховного суду надійшла справа за касаційними скаргами ПрАТ "Ділові партнери" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12 вересня 2022 року в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго та його компанії "Ferrexpo AG". Розгляд було призначено на 15 березня і Жеваго через довірену особу Сергія Рудометкіна (директору з безпеки ПрАТ "Полтавський ГЗК" – ред.) висловив пропозицію керівництву Верховного суду щодо надання хабара задля винесення судом необхідного їм рішення.

Пряма мова прокурора САП: "Всеволод Князєв наказав Горбурову та Горецькому повідомити Жеваго, що за ухвалення необхідного йому рішення він має надати неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйон 800 тисяч доларів США для нього та суддів. Вони ж повідомили Жеваго, що той має сплатити 2 мільйони 700 тисяч доларів, розраховуючи, що передадуть 1 мільйон 800 Князєву, а 900 тисяч розподілять між собою".

Деталі: 10 березня Горецький повідомив Жеваго, що судове засідання 15 березня буде перенесене на квітень для надання останньому можливості зібрати кошти.

Жеваго передав Горецькому 2 мільйона 600 тисяч доларів США. Спочатку отримані грошові кошти він зберігав в офісі, а в подальшому перемістив на зберігання до індивідуального сейфу.

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19 квітня Велика палата Верховного суду, зокрема Князєв, виніс судове рішення на користь Жеваго.

1 травня Князєв надав вказівку Горбурову поділити частину коштів на 10 пакетів, а 450 тисяч залишити на зберігання. 3-го травня Горбуров доставляє кошти у 10 пакетах до квартири Князєва. 15 травня Горбуров забрав із банку решту грошей і доставив їх до квартири Князєва.

Пряма мова прокурора САП: "Під час обшуків слідчі вилучили частину коштів у квартирі Князєва, а частину — в службовому кабінеті".

Деталі: Прокурор просив суд відправити під варту Олега Горецького, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення доказів. Також прокурор просив обрати заставу підозрюваному в 100 мільйонів 113 тисяч 200 гривень.

Також прокурор наголосив на тому, що у фігуранта можуть бути й інші спільники. Про це свідчать, зокрема й заяви Горецького у перехоплених записах. В них підозрюваний говорить про те, що 50 тисяч пішло "на верховний по іншій справі", а також згадує про "прокуратуру та ДСР", які "просять 300 за закриття справ". Також в записах йшлось про те, що "в нас таких справ багато" і згадувалось прізвище Краснов.

Адвокати підозрюваного заявили, що підозра й ризики є необґрунтованими і просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокурорів. Вони наголосили на тому, що в справі має місце провокація від Кирила Горбурова.

Сам підозрюваний Олег Горецький заперечив вину і заявив, що його спровокував "друг Кирил", який був агентом НАБУ.

Пряма мова Горецького: "З ексголовою Верховного суду ні разу я не бачився один на один і не спілкувався. Все відбувалось на форумах, загальних заходах за участі багатьох людей. Постійно на зустріч із ним мене тягнув Горбуров. Ця справа — це провокація. Вилучені кошти є моїми особистими або моєї дружини, або моїх клієнтів".

Деталі: Також Горецький зазначив, що з компаніями Жеваго у нього з 2016 року діють абонементські договори, але деталі не озвучив, наголосивши на конфіденційності інформації.

Він сказав, що застава у 100 мільйонів для нього непід'ємна, і просив суд про нічний домашній арешт або меншу заставу — "хоча б мільйон".

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