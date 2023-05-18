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Суд арестовал адвоката по делу "взятки Князеву от Жеваго"

Виктория РощинаЧетверг, 18 мая 2023, 19:36
Суд арестовал адвоката по делу взятки Князеву от Жеваго
Олег Горецкий (повернул лицо к камере). Фото: Виктория Рощина для УП

Суд отправил под стражу до 13 июля адвоката Олега Горецкого по делу о взятке главе ВСУ Князеву от бизнесмена Жеваго. Горецкому дали возможность внести залог в 80 миллионов гривен, хотя прокурор САП просил 100 миллионов.

Источник: журналист УП из зала суда

Детали: Горецкого подозревают в содействии получению Всеволодом Князевым взятки от бизнесмена Константина Жеваго за вынесение необходимого решения. Подозреваемый Олег Горецкий отрицает свою вину и заявляет о провокации от агента НАБУ, которым якобы был третий фигурант дела - Кирилл Горбуров.

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По данным следствия, в январе 2023 года в Верховный суд поступило дело по кассационным жалобам ЧАО "Деловые партнеры" на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 12 сентября 2022 года в интересах бизнесмена Константина Жеваго и его компании "Ferrexpo AG". Рассмотрение было назначено на 15 марта и Жеваго через доверенное лицо Сергея Рудометкина (директора по безопасности ЗАО "Полтавский ГОК" - ред.) высказал предложение руководству Верховного суда о даче взятки для вынесения судом необходимого им решения.

Прямая речь прокурора САП: "Всеволод Князев поручил Горбурову и Горецкому сообщить Жеваго, что за принятие необходимого ему решения он должен предоставить неправомерную выгоду в размере 1 миллион 800 тысяч долларов США для него и судей. Они же сообщили Жеваго, что тот должен заплатить 2 миллиона 700 тысяч долларов, рассчитывая, что передадут 1 миллион 800 Князеву, а 900 тысяч распределят между собой".

Детали: 10 марта Горецкий сообщил Жеваго, что судебное заседание 15 марта будет перенесено на апрель для предоставления последнему возможности собрать средства.

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Жеваго передал Горецкому 2 миллиона 600 тысяч долларов США. Сначала полученные денежные средства он хранил в офисе, а в дальнейшем переместил на хранение в индивидуальный сейф.

19 апреля Большая палата Верховного суда, в частности Князев, вынес судебное решение в пользу Жеваго.

1 мая Князев дал указание Горбурову поделить часть средств на 10 пакетов, а 450 тысяч оставить на хранение. Третьего мая Горбуров доставляет средства в 10 пакетах в квартиру Князева. 15 мая Горбуров забрал из банка остальные деньги и доставил их в квартиру Князева.

Прямая речь прокурора САП: "Во время обысков следователи изъяли часть средств в квартире Князева, а часть - в служебном кабинете".

Детали: Прокурор просил суд отправить под стражу Олега Горецкого, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения доказательств. Также прокурор просил назначить залог подозреваемому в 100 миллионов 113 тысяч 200 гривен.

Также прокурор отметил, что у фигуранта могут быть и другие сообщники. Об этом свидетельствуют, в частности, и заявления Горецкого в перехваченных записях. В них подозреваемый говорит, что 50 тысяч ушло "на Верховный по другому делу", а также упоминает о "прокуратуре и ГСР", которые "просят 300 за закрытие дел". Также в записях говорилось о том, что "у нас таких дел много" и упоминалась фамилия Краснов.

Адвокаты подозреваемого заявили, что подозрение и риски являются необоснованными и просили суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров. Они отметили, что в деле имеет место провокация от Кирилла Горбурова.

Сам подозреваемый Олег Горецкий отрицает вину и заявил, что его спровоцировал "друг Кирилл", который был агентом НАБУ.

Прямая речь Горецкого: "С экс-главой Верховного суда ни разу я не виделся один на один и не общался. Все происходило на форумах, общих мероприятиях с участием многих людей. Постоянно на встречу с ним меня тянул Горбуров. Это дело - это провокация. Изъятые средства являются моими личными или моей жены, или моих клиентов".

Детали: Также Горецкий отметил, что с компаниями Жеваго у него с 2016 года действуют абонементские договоры, но детали не озвучил, отметив конфиденциальность информации.

Он сказал, что залог в 100 миллионов для него неподъемный, и просил суд о ночном домашнем аресте или меньшем залоге - "хотя бы миллион".

Предыстория

  • 15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева по подозрению в получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки председателю или судьям Верховного суда. 
  • ВСП предоставил разрешение на арест Князева.

Темы: Жевагосударест
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