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Орбан: Угорщина підтримує всі мирні плани, але потрібен перший крок

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 19:47

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує всі мирні плани, тому що невідомо, який з них врешті-решт буде успішним, але якщо не зробити перший крок, то миру не досягти.

Про це Орбан заявив, відповідаючи на запитання хорватських і словенських журналістів з нагоди засідання правління Християнсько-демократичного інтернаціоналу (CDI-IDC) у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що існує два погляди на майбутнє війни в Україні, один з яких говорить про те, що є спосіб вирішити конфлікт військовим шляхом, а інший – про те, що такої можливості немає, а тому необхідне припинення вогню і мирні переговори.

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Віктор Орбан на засіданні CDI також говорив про першочергову важливість припинення вогню в Україні та політичну ситуацію в Європі. 

На думку Орбана, досі не з'ясована навіть справжня природа конфлікту: на думку одних, в Україні відбувається "посередницька війна", а інші говорять про справжню війну між сторонами.

"Ніхто не знає, який мирний план матиме шанси на успіх, саме тому Угорщина підтримує всі ініціативи", – підкреслив угорський прем'єр-міністр.

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"Україна є нашим сусідом, де проживає угорська меншина, і війна також забрала життя угорців. Конфлікт є особистою національною втратою не лише для України, але й для Угорщини", – додав він.

Говорячи про блокування Європейського фонду миру, Орбан підкреслив, що фонд спочатку був створений для європейської безпеки, а не через війну в Україні.

"Метою фонду є зміцнення безпеки в усій Європі, але поки що гроші йдуть в першу чергу на підтримку України. На думку Угорщини, необхідно з'ясувати, чи продовжує фонд служити своїм початковим цілям, загальноєвропейській безпеці, чи перетворюється на засіб військової підтримки України, і тому Будапешт блокує подальші виплати", – пояснив прем'єр-міністр Угорщини.

В останні дні Угорщина заблокувала черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Голова угорського МЗС Петер Сійярто дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теми: ОрбанУгорщина
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