Орбан: Венгрия поддерживает все мирные планы, но нужен первый шаг

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает все мирные планы, потому что неизвестно, какой из них в конце концов будет успешным, но если не сделать первый шаг, то мира не достичь.

Об этом Орбан заявил, отвечая на вопросы хорватских и словенских журналистов по случаю заседания правления Христианско-демократического интернационала (CDI-IDC) в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

Премьер-министр Венгрии отметил, что существует два взгляда на будущее войны в Украине, один из которых говорит о том, что есть способ решить конфликт военным путем, а другой – о том, что такой возможности нет, а потому необходимо прекращение огня и мирные переговоры.

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Виктор Орбан на заседании CDI также говорил о первоочередной важности прекращения огня в Украине и политической ситуации в Европе.

По мнению Орбана, до сих пор не выяснена даже истинная природа конфликта: по мнению одних, в Украине происходит прокси-война, а другие говорят о настоящей войне между сторонами.

"Никто не знает, какой мирный план будет иметь шансы на успех, именно поэтому Венгрия поддерживает все инициативы" – подчеркнул премьер-министр.

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"Украина является нашим соседом, где проживает венгерское меньшинство, и война также унесла жизни венгров. Конфликт является личной национальной потерей не только для Украины, но и для Венгрии", – добавил он.

Относительно Европейского фонда мира, Виктор Орбан подчеркнул, что фонд изначально был создан для европейской безопасности, а не из-за войны в Украине.

"Целью фонда является укрепление безопасности во всей Европе, но пока что деньги идут в первую очередь на поддержку Украины. По мнению Венгрии, необходимо выяснить, продолжает ли фонд служить своим первоначальным целям, общеевропейской безопасности, или превращается в средство военной поддержки Украины, и поэтому Будапешт блокирует дальнейшие выплаты", – пояснил премьер-министр Венгрии.

В последние дни Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.