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Очільник посольства України залишає Грузію

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 20:12

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що залишає країну перебування.

Відповідну заяву в середу опублікувало посольство України в Грузії, пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що за чотири роки роботи в Грузії "намагався докладати максимум зусиль для зміцнення та розвитку дружніх і взаємовигідних відносин України з Грузією".

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"Повертаючись в Україну, моя родина несе з собою ту частинку тепла та доброти братньої Грузії, як і тут, у Грузії, в середовищі чисельних наших друзів залишиться частинка нашої української родини, наших звичаїв та традицій українського народу", – зазначив Касьянов.

Він також висловив переконання, що на Україну та Грузію чекає спільне майбутнє "в єдиній дружній сім’ї європейських народів",  і стратегічна мета наших країн доєднання до ЄС і НАТО – це питання вже найближчого часу".

Нагадаємо, в березні 2022-го президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його. Долгов ще два місяці після цього залишався у Тбілісі і виїхав 31 серпня.

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Восени 2022 року стало відомо, що Київ і Тбілісі обговорюють призначення нового посла. Пізніше, коментуючи призначення нового посла в Грузії, голова МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що той може залишитись в Україні через складні відносини.

Відносини Києва і Тбілісі напружені після початку російського вторгнення в Україну через відмову грузинської влади ввести санкції проти Росії та підтримати Україну поставками озброєння.

Теми: ГрузіяМЗСдипломатичні відносини
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