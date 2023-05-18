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Глава посольства Украины покидает Грузию

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 20:12

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что покидает страну пребывания.

Соответствующее заявление в среду опубликовало посольство Украины в Грузии, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что за четыре года работы в Грузии "старался прилагать максимум усилий для укрепления и развития дружеских и взаимовыгодных отношений Украины с Грузией".

"Возвращаясь в Украину, моя семья несет с собой ту частичку тепла и доброты братской Грузии, как и здесь, в Грузии, в среде многочисленных наших друзей останется частичка нашей украинской семьи, наших обычаев и традиций украинского народа", – отметил Касьянов.

Он также выразил убеждение, что Украину и Грузию ждет общее будущее "в единой дружной семье европейских народов", и стратегическая цель наших стран присоединение к ЕС и НАТО – это вопрос уже ближайшего времени".

Напомним, в марте 2022-го президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Долгов еще два месяца после этого оставался в Тбилиси и уехал 31 августа.

Осенью 2022 года стало известно, что Киев и Тбилиси обсуждают назначение нового посла. Позже, комментируя назначение нового посла в Грузии, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что тот может остаться в Украине из-за сложных отношений.

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Отношения Киева и Тбилиси напряженные после начала российского вторжения в Украину из-за отказа грузинских властей ввести санкции против России и поддержать Украину поставками вооружения.

Темы: ГрузияМИДдипломатические отношения
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