Італія долучиться до тренування українських військових

Італія готуватиме українських новобранців у школах і на військових об'єктах в Італії, а також братиме участь у навчальних програмах ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині.

Про це заявив у четвер міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

На даний момент італійське оборонне відомство розглядає можливість участі в європейській ініціативі з підготовки українських солдатів "з направленням штабного персоналу в командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися, однак, в школах і на військових об'єктах на нашій національній території", сказав Крозетто на спільному засіданні парламентських комітетів у закордонних справах і оборони, під час розгляду питання про місії за кордоном.

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"Національний внесок в ініціативи, що реалізуються Європейським Союзом, передбачає, починаючи з 2023 року, участь у новій місії військової допомоги Україні, спрямованій на підтримку українських збройних сил шляхом проведення навчально-тренувальних заходів і зростання їх потенціалу, операцій, що проводяться розподіленим чином на території різних країн-членів Союзу" – пояснив Крозетто.

Нагадаємо, глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії.

"Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає", – сказала Мелоні.