По всій Україні пів години лунала повітряна тривога

На території всієї України оголошували повітряну тривогу. Тривала пів години.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повідомлення про небезпеку з повітря поширились країною приблизно о 20:50.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 21:20 тривоги почали поступово скасовувати, і за шість хвилин майже вся мапа стала чистою. Тобто тривога тривала приблизно 30 хвилин.

Нагадаємо: Останнім часом російські війська обстрілюють Україну ракетами майже щоночі, роблячи акцент на Києві.