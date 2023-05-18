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По всій Україні пів години лунала повітряна тривога

Євген КізіловЧетвер, 18 травня 2023, 21:30
По всій Україні пів години лунала повітряна тривога

На території всієї України оголошували повітряну тривогу. Тривала пів години.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повідомлення про небезпеку з повітря поширились країною приблизно о 20:50.

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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 21:20 тривоги почали поступово скасовувати, і за шість хвилин майже вся мапа стала чистою. Тобто тривога тривала приблизно 30 хвилин.

Нагадаємо: Останнім часом російські війська обстрілюють Україну ракетами майже щоночі, роблячи акцент на Києві.

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Теми: повітряна тривогаУкраїна
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