По всій Україні пів години лунала повітряна тривога
Четвер, 18 травня 2023, 21:30
На території всієї України оголошували повітряну тривогу. Тривала пів години.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повідомлення про небезпеку з повітря поширились країною приблизно о 20:50.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 21:20 тривоги почали поступово скасовувати, і за шість хвилин майже вся мапа стала чистою. Тобто тривога тривала приблизно 30 хвилин.
Нагадаємо: Останнім часом російські війська обстрілюють Україну ракетами майже щоночі, роблячи акцент на Києві.