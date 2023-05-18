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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Евгений КизиловЧетверг, 18 мая 2023, 21:30
По всей Украине объявляли воздушную тревогу

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Длилась полчаса.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Сообщения об опасности с воздуха распространились по стране примерно в 20:50.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 21:20 тревоги начали постепенно отменять, и спустя шесть минут почти вся карта стала чистой. То есть тревога длилась примерно 30 минут.

Напомним: В последнее время российские войска обстреливают Украину ракетами почти каждую ночь, делая акцент на Киеве.

Темы: воздушная тревогаУкраина
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