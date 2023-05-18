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Молдова і США підписали угоду про "відкрите небо"

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 21:57

Представники Молдови і США в четвер підписали Угоду про "відкрите небо" для повітряного транспорту, який став першою двосторонньою угодою щодо повітряного простору між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив Державний департамент США.

Угоду в Кишиневі підписали міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа й заступник державного секретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма.

Документ передбачає необмежену ємність і частоту польотів, права на відкриті маршрути, ліберальний режим чартерних перевезень та можливості відкритого код-шерингу – тобто спільного обслуговування одного авіаерейсу двома компаніями.

"Договір із Молдовою розширить наше міцне економічне та комерційне партнерство, сприятиме розвитку міжлюдських зв'язків та створить нові можливості для авіакомпаній, туристичних компаній та клієнтів", – переконані в Держдепі США.

У посольстві США в Молдові зазначали, що набуття чинності угодою створить передумови для запуску прямих рейсів з Кишинева до США, сприятиме відкриттю ринку авіапослуг у Молдові та диверсифікації напрямків з міжнародного аеропорту Кишинева.

Сполучені Штати вже уклали аналогічні угоди про "відкрите небо" з понад 130 іншими партнерами, тоді як Молдова – з більш як двадцятьма.

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Теми: МолдоваСШАавіа
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