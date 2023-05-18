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Молдова и США подписали соглашение об "открытом небе"

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 21:57

Представители Молдовы и США в четверг подписали Соглашение об "открытом небе" для воздушного транспорта, который стал первым двусторонним соглашением по воздушному пространству между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил Государственный департамент США.

Соглашение в Кишиневе подписали министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа и заместитель государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

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Документ предусматривает неограниченную емкость и частоту полетов, права на открытые маршруты, либеральный режим чартерных перевозок и возможности открытого код-шеринга – то есть совместного обслуживания одного авиарейса двумя компаниями.

"Договор с Молдовой расширит наше прочное экономическое и коммерческое партнерство, будет способствовать развитию межчеловеческих связей и создаст новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний и клиентов", – убеждены в Госдепе США.

В посольстве США в Молдове отмечали, что вступление в силу соглашения создаст предпосылки для запуска прямых рейсов из Кишинева в США, будет способствовать открытию рынка авиауслуг в Молдове и диверсификации направлений из международного аэропорта Кишинева.

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Соединенные Штаты уже заключили аналогичные соглашения об "открытом небе" с более чем 130 другими партнерами, тогда как Молдова – с более чем двадцатью.

Темы: МолдоваСШАавиа
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