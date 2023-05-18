США можуть навчити українських льотчиків керувати F-16 за чотири місяці – ЗМІ

Військово-повітряні сили США високо оцінили здатність українських льотчиків опанувати західні винищувачі F-16 і вважають, що навчальна програма для них може становити чотири місяці.

Про це йдеться у внутрішньому документі ВПС США, який опинився в розпорядженні порталу Yahoo News, повідомляє "Європейська правда".

Документ, який США передали союзникам у НАТО, що мають на озброєнні F-16, містить детальну оцінку двох українських льотчиків, які проходили перевірку наприкінці лютого й на початку березня на авіабазі в штаті Аризона.

Один із українських льотчиків мав досвід керування МіГ-29, інший – Су-27. Обоє не мали попереднього досвіду роботи з F-16 і були перевірені на тренажері, де провели дев’ять занять по 11,5 години. Їх оцінили чотири досвідчені інструктори ВПС США, кожен із яких мав тисячі годин нальоту на F-16.

Згідно з оцінкою, українські льотчики змогли виконати низку "відносно технічних" маневрів у змодельованих умовах, зокрема посадку літака після зриву полум’я – зупинки двигуна внаслідок згасання полум'я в його камері згоряння. Обоє льотчиків також змогли "виконати імітацію атаки на основі параметрів, переданих їм під час польоту на симуляторі".

Основною проблемою навчання інструктори США вважають те, що українські льотчики не призвичаїлись до авіоніки, тобто електронних систем F-16, які відображали інформацію англійською мовою. Також вони вказали на загальний мовний бар’єр, хоч і відзначили, що обоє льотчиків значно покращили знання англійської за два тижні.

Попри це, звіт ВПС США висновує, що "з огляду на нинішній рівень навичок, продемонстрований льотчиками ВПС України, чотири місяці є реалістичним терміном навчання".

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Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що США нібито не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі, попри готовність кількох країн провести такі тренування.

Крім того, у США публічно неодноразово заявляли, що не планують відправляти винищувачі F-16 Україні.