Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США могут научить украинских летчиков управлять F-16 за четыре месяца – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 23:09

Военно-воздушные силы США высоко оценили способность украинских летчиков овладеть западными истребителями F-16 и считают, что учебная программа для них может составлять четыре месяца.

Об этом говорится во внутреннем документе ВВС США, который оказался в распоряжении портала Yahoo News, сообщает "Европейская правда".

Документ, который США передали союзникам по НАТО, имеющим на вооружении F-16, содержит подробную оценку двух украинских летчиков, которые проходили проверку в конце февраля и в начале марта на авиабазе в штате Аризона.

Реклама:

Один из украинских летчиков имел опыт управления МиГ-29, другой - Су-27. Оба не имели предыдущего опыта работы с F-16 и были проверены на тренажере, где провели девять занятий по 11,5 часа. Их оценили четыре опытных инструктора ВВС США, каждый из которых имел тысячи часов налета на F-16.

Согласно оценке, украинские летчики смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров в смоделированных условиях, в частности посадку самолета после срыва пламени - остановки двигателя в результате угасания пламени в его камере сгорания. Оба летчика также смогли "выполнить имитацию атаки на основе параметров, переданных им во время полета на симуляторе". 

Основной проблемой обучения инструкторы США считают то, что украинские летчики не привыкли к авионике, то есть электронным системам F-16, которые отображали информацию на английском языке. Также они указали на общий языковой барьер, хотя и отметили, что оба летчика значительно улучшили знания английского за две недели.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на это, отчет ВВС США заключает, что "учитывая нынешний уровень навыков, продемонстрированный летчиками ВВС Украины, четыре месяца является реалистичным сроком обучения".

Напомним, ранее The New York Times сообщила, что США якобы не позволяют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.

Кроме того, в США публично неоднократно заявляли, что не планируют отправлять истребители F-16 Украине.

Темы: СШАистребителиавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: