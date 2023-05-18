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США могут научить украинских летчиков управлять F-16 за четыре месяца – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 23:09

Военно-воздушные силы США высоко оценили способность украинских летчиков овладеть западными истребителями F-16 и считают, что учебная программа для них может составлять четыре месяца.

Об этом говорится во внутреннем документе ВВС США, который оказался в распоряжении портала Yahoo News, сообщает "Европейская правда".

Документ, который США передали союзникам по НАТО, имеющим на вооружении F-16, содержит подробную оценку двух украинских летчиков, которые проходили проверку в конце февраля и в начале марта на авиабазе в штате Аризона.

Один из украинских летчиков имел опыт управления МиГ-29, другой - Су-27. Оба не имели предыдущего опыта работы с F-16 и были проверены на тренажере, где провели девять занятий по 11,5 часа. Их оценили четыре опытных инструктора ВВС США, каждый из которых имел тысячи часов налета на F-16.

Согласно оценке, украинские летчики смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров в смоделированных условиях, в частности посадку самолета после срыва пламени - остановки двигателя в результате угасания пламени в его камере сгорания. Оба летчика также смогли "выполнить имитацию атаки на основе параметров, переданных им во время полета на симуляторе". 

Основной проблемой обучения инструкторы США считают то, что украинские летчики не привыкли к авионике, то есть электронным системам F-16, которые отображали информацию на английском языке. Также они указали на общий языковой барьер, хотя и отметили, что оба летчика значительно улучшили знания английского за две недели.

Несмотря на это, отчет ВВС США заключает, что "учитывая нынешний уровень навыков, продемонстрированный летчиками ВВС Украины, четыре месяца является реалистичным сроком обучения".

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Напомним, ранее The New York Times сообщила, что США якобы не позволяют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.

Кроме того, в США публично неоднократно заявляли, что не планируют отправлять истребители F-16 Украине.

Темы: СШАистребителиавиа
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