Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 23:35

Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У Литві цього року відзначають 75-річчя найбільшої для країни депортації, яку здійснив окупаційний режим Радянського Союзу 22 травня 1948 року під шифром "Весна".

"Операцію з депортації під назвою "Весна" проводили не тільки 30 тис. співробітників органів внутрішніх справ і МДБ, а й 11 тис. 500 місцевих комуністів і радянських активістів. Усього за два дні 22-23 травня 1948 р. силоміць заслали понад 40 тисяч жителів Литви, з них майже 12 тис. дітей. осіб, старших за 60 років, чимало засланих померли під час депортаційних акцій (були розстріляні під час спроби втечі), багато немовлят і малолітніх дітей, людей похилого віку померли від хвороб при перевезенні їх у місця заслання в антисанітарних умовах у вагонах для худоби, або через нестачу їжі", – сказав член Сейму Аудронюс Ажубаліс, представляючи проєкт. 

У постанові йдеться про те, що Комуністична партія Литви несе відповідальність за заздалегідь сплановане і в 1940-1963 роках за її вказівкою здійснене рівносильне геноциду винищення мешканців Литви, за конфіскацію та привласнення їхнього майна, тортури, депортації та широкомасштабну пропаганду, що виправдовує їхні дії.

Ухваленим документом Сейм визнає, що за ініціативою Комуністичної партії Литви окупаційною адміністрацією було ухвалено додаткові постанови, що обмежують права депортованих мешканців Литви, згідно з якими понад 50 тис. засланих не допускали до повернення до Литви, а тих, кому дозволили, та їхніх дітей тривалий час дискримінували окупаційні органи, їх не реєстрували, не брали на роботу, не дозволяли навчатися у вишах, оселитися на батьківщині.

За резолюцію Сейму "Про депортації жителів Литви, організовані та здійснені радянською окупаційною владою і Комуністичною партією Литви" проголосувало 97 членів Сейму, один був проти, троє членів Сейму утрималися.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у Сеймі Литви запропонували оцінювати дії Росії в Україні так само, як злочини СРСР і нацистів.

Теми: Литвакомунізмдепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені

"Вагнер" навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмута – ISW

Зеленський: Щодо кожного суттєвого пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю

Байден іще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні – Салліван

Учасники підсумкової сесії на саміті G7 погодилися з аргументами Зеленського й ухвалили рішення – ОП

Байден отримав "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ

Усі новини...
Литва
Інструктори з Литви підготували вже понад 1000 українських військових
"Нова пошта" відкрила друге відділення у Литві
У Сеймі Литви пропонують перейменувати Калінінград на Караляучюс
Останні новини
08:45
20 ударних БПЛА та 4 чотири крилаті ракети знищили Повітряні сили уночі 22 травня
08:42
ЄС вимагатиме від неурядових організацій розкривати фінансування з третіх країн − ЗМІ
08:27
Окупанти за добу убили 3 цивільних на Донеччині та Херсонщині
08:16
Партія прем'єра Греції виграла вибори з рекордним результатом за останні 49 років
08:06
Захисники за добу знищили 720 окупантів та 20 ворожих артсистем
07:56
фотоНічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені
07:21
В окупованому Маріуполі вночі прогриміли 2 вибухи – Андрющенко
06:58
Окупанти скоротили до 10 днів термін підготовки російських зеків – Генштаб
06:37
За минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень з ворогом – зведення
05:55
оновлено від 02:45По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Усі новини...
Реклама: