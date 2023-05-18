Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів

Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У Литві цього року відзначають 75-річчя найбільшої для країни депортації, яку здійснив окупаційний режим Радянського Союзу 22 травня 1948 року під шифром "Весна".

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"Операцію з депортації під назвою "Весна" проводили не тільки 30 тис. співробітників органів внутрішніх справ і МДБ, а й 11 тис. 500 місцевих комуністів і радянських активістів. Усього за два дні 22-23 травня 1948 р. силоміць заслали понад 40 тисяч жителів Литви, з них майже 12 тис. дітей. осіб, старших за 60 років, чимало засланих померли під час депортаційних акцій (були розстріляні під час спроби втечі), багато немовлят і малолітніх дітей, людей похилого віку померли від хвороб при перевезенні їх у місця заслання в антисанітарних умовах у вагонах для худоби, або через нестачу їжі", – сказав член Сейму Аудронюс Ажубаліс, представляючи проєкт.

У постанові йдеться про те, що Комуністична партія Литви несе відповідальність за заздалегідь сплановане і в 1940-1963 роках за її вказівкою здійснене рівносильне геноциду винищення мешканців Литви, за конфіскацію та привласнення їхнього майна, тортури, депортації та широкомасштабну пропаганду, що виправдовує їхні дії.

Ухваленим документом Сейм визнає, що за ініціативою Комуністичної партії Литви окупаційною адміністрацією було ухвалено додаткові постанови, що обмежують права депортованих мешканців Литви, згідно з якими понад 50 тис. засланих не допускали до повернення до Литви, а тих, кому дозволили, та їхніх дітей тривалий час дискримінували окупаційні органи, їх не реєстрували, не брали на роботу, не дозволяли навчатися у вишах, оселитися на батьківщині.

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За резолюцію Сейму "Про депортації жителів Литви, організовані та здійснені радянською окупаційною владою і Комуністичною партією Литви" проголосувало 97 членів Сейму, один був проти, троє членів Сейму утрималися.

Як повідомлялося, у Сеймі Литви запропонували оцінювати дії Росії в Україні так само, як злочини СРСР і нацистів.