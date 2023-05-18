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Сейм Литвы признал местную Компартию ответственной за пытки, истребление и депортацию жителей

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 23:35

Сейм Литвы принял резолюцию о признании Коммунистической партии Литвы ответственной за пытки, истребление и депортацию жителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В Литве в этом году отмечают 75-летие крупнейшей для страны депортации, которую осуществил оккупационный режим Советского Союза 22 мая 1948 года под шифром "Весна".

"Операцию по депортации под названием "Весна" проводили не только 30 тыс. сотрудников органов внутренних дел и МГБ, но и 11 тыс. 500 местных коммунистов и советских активистов. Всего за два дня 22-23 мая 1948 г. силой сослали более 40 тысяч жителей Литвы, из них почти 12 тыс. детей. лиц старше 60 лет, немало сосланных умерли во время депортационных акций (были расстреляны при попытке побега), много младенцев и малолетних детей, стариков умерли от болезней при перевозке их в места ссылки в антисанитарных условиях в вагонах для скота, или из-за недостатка пищи", – сказал член Сейма Аудронюс Ажубалис, представляя проект. 

В постановлении говорится о том, что Коммунистическая партия Литвы несет ответственность за заранее спланированное и в 1940-1963 годах по ее указанию осуществленное равносильное геноциду истребление жителей Литвы, за конфискацию и присвоение их имущества, пытки, депортации и широкомасштабную пропаганду, оправдывающую их действия.

Принятым документом Сейм признает, что по инициативе Коммунистической партии Литвы оккупационной администрацией были приняты дополнительные постановления, ограничивающие права депортированных жителей Литвы, согласно которым более 50 тыс. сосланных не допускали к возвращению в Литву, а тех, кому разрешили, и их детей длительное время дискриминировали оккупационные органы, их не регистрировали, не брали на работу, не позволяли учиться в вузах, поселиться на родине.

За резолюцию Сейма "О депортации жителей Литвы, организованные и осуществленные советской оккупационной властью и Коммунистической партией Литвы" проголосовало 97 членов Сейма, один был против, трое членов Сейма воздержались.

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Как сообщалось, в Сейме Литвы предложили оценивать действия России в Украине так же, как преступления СССР и нацистов.

Темы: Литвакоммунизмдепортация
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