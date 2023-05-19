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По всій Україні оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 05:22
По всій Україні оголошували повітряну тривогу, працювала ППО
Тривога в Україні. Скріншот

На території всієї України вночі 19 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У Києві, Київській та Чернігівській областях повітряну тривогу оголосили близько опівночі.

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Про небезпеку також оголошено у східних областях.

Доповнено о 01:10. Тривога поширюється на західні області.

Небезпека повітряної атаки також зберігається у Запорізькій області.

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Доповнено о 01:12. Тривогу оголошено у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Доповнено о 01:42. Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях, окрім 4-х на заході України.

Доповнено о 02:20. Навколо повітряного простору Києва працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнено о 02:25. Тривогу оголошено на території всієї України.

Доповнено о 03:45. У північних і південних областях розпочалися відбої повітряної тривоги.

Доповнено о 04:25. Відбій тривоги у Києві, центральних і східних областях.

Повітряна загроза зберігається у західних областях.

Доповнено о 05:22. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
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