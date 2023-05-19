Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 05:22
По всій Україні оголошували повітряну тривогу, працювала ППО
Тривога в Україні. Скріншот

На території всієї України вночі 19 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У Києві, Київській та Чернігівській областях повітряну тривогу оголосили близько опівночі.

Про небезпеку також оголошено у східних областях.

Доповнено о 01:10. Тривога поширюється на західні області.

Небезпека повітряної атаки також зберігається у Запорізькій області.

Доповнено о 01:12. Тривогу оголошено у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 01:42. Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях, окрім 4-х на заході України.

Доповнено о 02:20. Навколо повітряного простору Києва працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнено о 02:25. Тривогу оголошено на території всієї України.

Доповнено о 03:45. У північних і південних областях розпочалися відбої повітряної тривоги.

Доповнено о 04:25. Відбій тривоги у Києві, центральних і східних областях.

Повітряна загроза зберігається у західних областях.

Доповнено о 05:22. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені

"Вагнер" навряд чи зможе продовжувати бої за межами Бахмута – ISW

Зеленський: Щодо кожного суттєвого пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю

Байден іще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні – Салліван

Учасники підсумкової сесії на саміті G7 погодилися з аргументами Зеленського й ухвалили рішення – ОП

Байден отримав "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ

Усі новини...
США можуть навчити українських льотчиків керувати F-16 за чотири місяці – ЗМІ
Окупанти повідомили про гучні вибухи у центрі Донецька
У Кривому Розі прогриміли вибухи
У Львові прогримів вибух – ЗМІ
Останні новини
08:45
20 ударних БПЛА та 4 чотири крилаті ракети знищили Повітряні сили уночі 22 травня
08:42
ЄС вимагатиме від неурядових організацій розкривати фінансування з третіх країн − ЗМІ
08:27
Окупанти за добу убили 3 цивільних на Донеччині та Херсонщині
08:16
Партія прем'єра Греції виграла вибори з рекордним результатом за останні 49 років
08:06
Захисники за добу знищили 720 окупантів та 20 ворожих артсистем
07:56
фотоНічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені
07:21
В окупованому Маріуполі вночі прогриміли 2 вибухи – Андрющенко
06:58
Окупанти скоротили до 10 днів термін підготовки російських зеків – Генштаб
06:37
За минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень з ворогом – зведення
05:55
оновлено від 02:45По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Усі новини...
Реклама: