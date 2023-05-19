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По всей Украине объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 05:22
По всей Украине объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
Тревога в Украине. Скриншот

На территории всей Украины ночью 19 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Источник: карта тревог

Детали: В Киеве, Киевской и Черниговской областях воздушную тревогу объявили около полуночи.

Об опасности также объявлено в восточных областях.

Дополнено в 01:10. Тревога распространяется на западные области.

Опасность воздушной атаки также сохраняется в Запорожской области.

Дополнено в 01:12. Тревога объявлена в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено в 01:42. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях, кроме 4-х на западе Украины.

Дополнено в 02:20. Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Дополнено в 02:25. Тревога объявлена на территории всей Украины.

Дополнено в 03:45. В северных и южных областях начались отбои воздушной тревоги.

Дополнено в 04:25. Отбой тревоги в Киеве, центральных и восточных областях.

Воздушная угроза сохраняется в западных областях.

Дополнено в 05:22. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
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