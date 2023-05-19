По всей Украине объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
На территории всей Украины ночью 19 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
Источник: карта тревог
Детали: В Киеве, Киевской и Черниговской областях воздушную тревогу объявили около полуночи.
Об опасности также объявлено в восточных областях.
Дополнено в 01:10. Тревога распространяется на западные области.
Опасность воздушной атаки также сохраняется в Запорожской области.
Дополнено в 01:12. Тревога объявлена в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Дополнено в 01:42. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях, кроме 4-х на западе Украины.
Дополнено в 02:20. Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Дополнено в 02:25. Тревога объявлена на территории всей Украины.
Дополнено в 03:45. В северных и южных областях начались отбои воздушной тревоги.
Дополнено в 04:25. Отбой тревоги в Киеве, центральных и восточных областях.
Воздушная угроза сохраняется в западных областях.
Дополнено в 05:22. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.